Рынок автомобилей с пробегом в Новосибирске демонстрирует небольшой рост

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за первые семь месяцев 2019 года в Новосибирске было перепродано 36 615 легковых автомобилей, что на 0,6% больше, чем в январе – июле 2018 года. Отметим, что Новосибирск является крупнейшим вторичным рынком среди городов-миллионников РФ, исключая Москву и Санкт-Петербург.

Лидерство здесь принадлежит японской марке Toyota – на ее долю приходится 24% от всего объема перепродаж автомобилей в Новосибирске. Вторую и третью строчку рейтинга тоже занимают японские бренды – Nissan и Honda с долей рынка 13,4% и 8,6% соответственно. Отечественная марка LADA – лишь на четвертом месте с показателем 6,8%. Таким образом, на эти четыре марки приходится свыше половины (52,8%) новосибирского рынка автомобилей с пробегом. Доля остальных брендов не превышает 5%.

О том, какие модели чаще других выбирали жители Новосибирска в январе – июле текущего года, можно узнать здесь.

Фото взято с сайта «Твой Новосибирск»