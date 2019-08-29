Правительство утвердило правила дистанционного оформления ДТП - со смартфона

С 1 ноября в четырех регионах России заработает мобильное приложение, позволяющее дистанционно оформить ДТП. Не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение. Как пишет РБК, ссылаясь на свои источники, технические требования к новому «суперсервису» и механизм действий участников ДТП уже прописаны в соответствующем постановлении правительства.

Первыми смогут опробовать новое приложение жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также прилегающих к ним областей (Московской и Ленинградской). С точки зрения процедуры, процесс оформления выглядит примерно так. Водители, зарегистрированные на портале госуслуг, устанавливают на свои смартфоны приложение «Помощник ОСАГО». Если наступает дорожная ситуация, которую можно оформить по европротоколу, от участника аварии потребуется лишь загрузить фотографии с места аварии. Вся остальная информация, необходимая для оформления страховки (данные о водителе и автомобиле), поступит в страховые компании в автоматическом режиме из его «личного кабинета». Бумажное извещение заполнять не потребуется.

Правда, такая ускоренная форма будет правомочна только в том случае, если оба участника аварии (все, если их больше двух) зарегистрированы на портале госуслуг, оба сделали фотографии повреждений с места аварии и не имеют разногласий по поводу ее обстоятельств. При наличии разногласий все равно придется оформлять извещение на бумаге.

В дальнейшем, как говорится в постановлении правительства (с которым ознакомились представители РБК), передавать сведения о ДТП страховщикам можно будет либо при помощи интегрированного с ЕСИА мобильного приложения либо при помощи оборудования ГЛОНАСС. В первом случае водителю дается час, чтобы передать информацию о ДТП в систему обязательного страхования. Собранные данные потом будут предоставлены страховым компаниям по запросу.

При этом мобильное приложение передает следующую информацию: данные из ЕСИА (паспортные данные, адреса проживания и регистрации, номер мобильного телефона, электронную почту, данные о водительском удостоверении и регистрации автомобиля); данные о договорах ОСАГО обоих участников аварии; данные о страховой компании участника ДТП. При отсутствии данных в ЕСИА отдельно передаются сведения о водительском удостоверении, идентификационном номере или государственном регистрационном знаке застрахованного по ОСАГО автомобиля, его марке и модели либо информация об отсутствии действующего договора ОСАГО. Приложение также передает координаты места фотосъемки, дату и время аварии, типы транспортных средств, перечень поврежденных из-за ДТП узлов и деталей, фотографии самих автомобилей, их повреждений и договоров ОСАГО с места аварии.

Во втором случае - в течение 10 минут после аварии водителю понадобится нажать кнопку SOS на устройстве. Данные поступят в государственную информационную систему ЭРА-ГЛОНАСС, а оттуда - в АИС ОСАГО. При этом оборудование ГЛОНАСС передаст координаты автомобиля в момент аварии, ее дату и время, направление и скорость движения, а также параметры замедления или ускорения машины при ДТП.

Напомним, «АВТОСТАТ» ранее уже писал о 25 суперсервисах, котрые скоро придут в жизнь среднестатистического россиянина вместе с новыми мобильными приложениями и облегчат их общение с государственными органами. «Оформление европротокола онлайн» и «Обжалование штрафов онлайн» - обещают запустить в числе первой десятки.