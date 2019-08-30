КАМАЗ принял заказы на приобретение более 3 тысяч грузовиков нового поколения К5

Представители Торгово-финансовой компании «КАМАЗ» в рамках международной выставки коммерческих автомобилей Comtrans 2019 приняли заказы на приобретение 2300 автомобилей нового поколения К5 в 2020 году и 1000 автомобилей – в 2021 году.

Так, на новый виток развития выходит долгосрочное успешное сотрудничество КАМАЗа с компанией «Бецема», одним из ведущих предприятий России в области производства автотранспорта специального назначения. Совместно с партнером достигнута договоренность создать новую продуктовую линейку на базе шасси «КАМАЗ» семейства К5. Речь идет о карьерном самосвале, автомобиле-газовозе и другой спецтехнике, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Как рассказал в интервью агентству «Прайм» гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин, тягач нового поколения КАМАЗ-54901 уже выпускается в тестовом режиме в Набережных Челнах, автомобили

из опытно-промышленных партий в этом году начнут передавать крупным транспортным компаниям для тестовой эксплуатации. Серийное производство автомобилей нового семейства К5 начнется в следующем году. Первой моделью перспективного модельного ряда станет магистральный тягач премиум-сегмента КАМАЗ-54901.

Основная область применения новейшего магистрального грузовика КАМАЗ-54901 с принципиально новой кабиной – буксировка полуприцепов по дорогам различного назначения, имеющим твердое покрытие. В стандартную комплектацию KAMAЗ-54901 входит улучшенная комфортабельная кабина шириной 2500 мм с ровным полом, новый рядный двигатель KAMAЗ Р6 мощностью 450 л.с. и 12-ступенчатая автоматизированная коробка передач. Также среди особенностей новинки можно отметить увеличенный до 1400 литров запас топлива, межсервисный интервал до 120 тысяч км, контроль нагрузки на ведущий мост. Техническое состояние автомобиля и его местоположение можно отслеживать через систему спутникового мониторинга и контроля эксплуатации транспортных средств ИТИС-KAMAЗ.

Как сообщалось ранее, в конце 2020 года на рынок планируется вывести вторую модель семейства К5 – самосвал КАМАЗ-6595, который адаптирован для работы в строительном секторе.