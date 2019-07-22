Минимальная цена Toyota RAV4 за два года выросла на 201 тыс. рублей

Эксперты сайта «Цена Авто» составили график изменения цен* на кроссовер Toyota RAV4 за последние два года (начиная с августа 2017-го) и выяснили, что за это время минимальная стоимость модели выросла на 201 тыс. руб.

Сегодня стоимость Toyota RAV4 2019 производственного года в начальной комплектации Стандарт с 2-литровым двигателем (146 л.с.) и МКП составляет 1 616 тыс. руб. Топовая версия Престиж Safety с двигателем 2,5 л (180 л.с.) и АКП предлагается за 2 348 тыс. руб.

Напомним также, что по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», Toyota RAV4 является лидером по сохранности остаточной стоимости как среди 3-летних, так и среди 5-летних кроссоверов в нашей стране.

Сколько сейчас может стоить Toyota RAV4 (или другой автомобиль) с пробегом, можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.