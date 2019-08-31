LADA 4x4 получит обновленный интерьер

АВТОВАЗ до конца года планирует начать производство обновленного внедорожника LADA 4x4 с измененным салоном. Первые шпионские фотографии интерьера автомобиля опубликовал портал «Лада.Онлайн».

Судя по снимкам, машина получит новую приборную панель и другую комбинацию приборов. Также рестайлинговый внедорожник оснастят новыми креслами, а задний диван получит три подголовника. Изменений в технической части и экстерьера будут минимальными. Например, на крыше появится антенна, будут использовать новые уплотнители, изменена конструкция отопителя. На АВТОВАЗе не стали отрицать постоянную работу над улучшением LADA 4x4, однако отказались дать какую-либо конкретику.

Напомним, LADA 4x4 текущего поколения представлен на рынке в трех- и пятидверном типах кузова, оснащается 83-сильным бензиновым восьмиклапанником объемом 1.7 литра, 5-ступенчатой МКП и системой полного привода. Цена на внедорожник стартует от 523 тыс. 900 рублей, без учета спецпредложений.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2019 года продажи LADA 4х4 на российском рынке составили 17598 автомобилей, что на 1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате вазовский внедорожник вошел в пятерку самых продаваемых моделей SUV на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

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