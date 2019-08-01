Новый Suzuki Jimny успешно стартовал на российском рынке

Новое поколение внедорожника Suzuki Jimny ожидаемо вызвало ажиотаж среди российских автолюбителей. Продажи новинки стартовали 1 августа и уже к концу месяца составили 127 машин. Рост составил рекордные 694% по сравнению с июлем, когда компания еще продавала внедорожники предыдущего поколения, сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус».

Напомним, новый Suzuki Jimny представлен в двух комплектациях – GL и GLX – по цене от 1 млн 359 тыс. рублей до 1 млн 569 тыс. рублей соответственно. Во многом за счет Jimny в японской компании рассчитывают реализовать амбициозные планы по росту продаж в 2019 году до 8,5 тыс. машин.

Между тем, локомотивом продаж Suzuki по-прежнему остается кроссовер Vitara, на котором в августе остановили свой выбор 374 российских покупателя. Всего за восемь месяцев 2019 года было реализовано 2984 автомобиля этой модели – на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, кроссовер Suzuki SX4 разошелся тиражом в 88 автомобилей.

«Jimny, несомненно, сыграл большую роль в итоговых цифрах августа. Этот автомобиль в России ждали год. Но надо отметить, что наш флагман Vitara по-прежнему востребован среди клиентов», – отметил генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» г-н Такахаси Юта.

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