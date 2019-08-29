Продажи автомобилей с пробегом в Челябинске снизились незначительно

сегодня, 16:25 4 0

Продажи автомобилей с пробегом в Челябинске снизились незначительно

АВТОСТАТ ОМНИБУС-2019. Автомобили с пробегом: предпочтения автовладельцев (третья волна)
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По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за первые семь месяцев 2019 года в Челябинске было перепродано 20 366 легковых автомобилей, что на 0,5% меньше, чем в январе – июле 2018 года.

Каждый пятый автомобиль, реализованный на местном вторичном рынке, принадлежит отечественной марке LADA – на ее долю приходится 20,9% от общего объема. На втором и третьем местах, с большим отставанием, располагаются японская Toyota (7,5%) и корейская KIA (7,1%). Четвертую строчку в марочном рейтинге занимает еще один корейский бренд Hyundai с долей рынка 6%. Таким образом, на эти четыре марки приходится 41,5% рынка автомобилей с пробегом в Челябинске. Доля остальных брендов не превышает 5,5%.

О том, какие модели чаще других выбирали жители Челябинска в январе – июле текущего года, можно узнать здесь.

Фото взято с сайта «Правда. УрФО»

, источник: АВТОСТАТ

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