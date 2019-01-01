АВТОВАЗ в августе увеличил продажи в России на 5%

АВТОВАЗ в августе реализовал на российском рынке 30012 автомобилей LADA – на 4,5% больше, чем годом ранее. По итогам восьми месяцев 2019 года российские дилеры LADA продали 233684 машины, что на 2,5% выше показателя годичной давности, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Рыночная доля LADA, по собственным оценкам компании, с начала года составила около 21%.

Бестселлером АВТОВАЗа в августе стала LADA Granta, чья реализация выросла на 59,5% и составила 11132 автомобиля. Второй результат по объему реализации в августе показала LADA Vesta – 9329 проданных машин (+9,6%). На третьем месте по популярности среди моделей LADA идет универсал LADA Largus, чья реализация составила 3446 автомобилей (-7,3%). При этом прошлый месяц стал наиболее удачным для коммерческих LADA Largus – продажи этих фургонов выросли на 5,3% до 799 единиц.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в августе АВТОВАЗ начал производство седана LADA Granta в версии Drive Active. Автомобиль будет выпускаться с двумя вариантами силового агрегата: 1,6-литровый двигатель мощностью 106 л.с. компонуется МКПП или автоматизированной механической трансмиссией. Напомним, что в семействе LADA Granta АМТ получила режим «Sport», в котором и мотор и коробка передач работают по особому динамичному алгоритму. О ценах и дате старта продаж LADA Granta Drive Active будет объявлено дополнительно.

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