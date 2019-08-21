Рынок автомобилей с пробегом сильнее всего упал в Москве

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», рынок легковых автомобилей с пробегом в нашей стране по итогам 7 месяцев 2019 года показывает незначительное падение (-0,4%). При этом половина российских регионов (42) тоже находится «в минусе», а в другой – отмечен рыночный рост.

Сильнее всего вторичный рынок упал в Москве, которая занимает второе место (после Подмосковья) по объему перепродаж автомобилей в РФ. Так, с января по июль объем рынка подержанных машин в столице уменьшился на 11,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года. В Северной Осетии вторичный рынок сократился на 7,8%, в Санкт-Петербурге – на 7,5%.

А вот наибольший рост рынка автомобилей с пробегом зафиксирован в Чечне, где их перепродажи выросли на 13% по сравнению с результатом 7 месяцев прошлого года. Двузначные темпы роста вторичного рынка демонстрируют также Ингушетия (+12,6%) и Алтай (+10,3%).

Более подробная информация о состоянии рынка подержанных легковых машин в различных субъектах РФ содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

Сколько сейчас может стоить ваш автомобиль с пробегом, можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».