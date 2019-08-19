Aurus может поставить заказчикам до 50 автомобилей в 2020 году

Компания Aurus может поставить розничным клиентам до 50 автомобилей в 2020 году. В 2021 году планируется выйти на выпуск до 500 машин и постепенно, по мере увеличения спроса, нарастить производство до 5 тыс. автомобилей разных модификаций, сообщил газете «Ведомости» министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Он также напомнил, что сейчас автомобили Aurus производятся в двух версиях: лимузине и седане. Также предполагается выпуск минивэна и внедорожника. На внедорожник, по словам министра, «будет делаться главный акцент». Холдинг Tawazun из ОАЭ, которому принадлежит 36% компании Aurus, планирует начать производство внедорожника в 2021-2022 годах.

Aurus - первый российский бренд автомобилей премиум-класса. Планируется, что всего под этой маркой выпустят четыре модели: лимузин, седан, минивэн и внедорожник.

Между тем, ФГУП НАМИ получило Одобрение типа транспортного средства на седан и лимузин Aurus Senat. Согласно документу, модель будет доступна не только в версии с полным приводом, но и с задними ведущими колесами. Лимузин предложен только в бронированном исполнении, пишет портал Motor.ru.

В ОТТС прописаны четыре модификации Aurus Senat: моно- и полноприводный седан, а также бронированные седан и лимузин. Длина Senat S600 составляет 5630 мм, а L700 – 6630 мм. Самый легкий вариант четырехдверного «Ауруса» весит 2585 кг, тяжелый – более 6,5 тонн. Все автомобили будут оснащены гибридной силовой установкой, в состав которой входят 4,4-литровый бензиновый V8, электромотор и 9-диапазонный «автомат» российской фирмы КАТЕ. Мощность ДВС составляет 598 л.с. (880 Нм), электромотора – 38 л.с. (63 л.с. в пике). Батарея имеет емкость 16 ампер-часов.

В списке оснащения моделей семейства Aurus Senat присутствуют доводчики дверей, холодильник, камера кругового обзора, электропривод крышки багажника, подогрев любого стекла, точка доступа Wi-Fi и четырехзонный климат-контроль. Начальная цена седана – 18 млн рублей.

В настоящее время ФГУП «НАМИ» занимается производством автомобилей Aurus на базе собственных мощностей, расположенных в Москве. При этом объемы ограничены, так как производство организовано по типу современной мануфактуры, вручную, по индивидуальным меркам и с высочайшим качеством. В бизнес-планы компании «Аурус» входит разработка и создание дополнительных производственных мощностей совместно с индустриальным партнером «Соллерс». Предполагается реализация этого проекта с 2021 года на новом автомобильном заводе в Татарстане, что позволит увеличить серийное производство всех моделей Aurus до 5 тыс. автомобилей в год при односменном режиме работы.



По оценкам директора дилерских центров КЛЮЧАВТО Дивизиона «Краснодар-ЮГ» Дмитрия Шевченко, в первые два – три года объем продаж седана Aurus Senat может составить 200 – 300 автомобилей в год. Новинка, несомненно, получит свою долю рынка, при этом большим значением для развития марки будет развитие дилерской сети. Что касается, экспортного потенциала Aurus Senat, то основными рынками могут стать дружественные в геополитическом плане страны.

В свою очередь, операционный директор дивизиона компании «АВИЛОН» Вагиф Бикулов говорит, что в компании видят огромный интерес со стороны клиентов, которые ждут возможности заказать автомобиль в индивидуальной комплектации и понимания по срокам поставки. «Основными конкурентами Aurus станут немецкие и британские премиальные бренды, у которых есть предложения в сегменте выше 10 млн рублей, а также люкс-марки, где стоимость автомобилей колеблется в границах от 15 до 30 млн рублей. Aurus Senat, безусловно, привлечет внимание этой аудитории, и роскошный седан станет одним из автомобилей в парке этих клиентов», – полагает Вагиф Бикулов.

Подробнее о целевой аудитории Aurus Senat и рыночных перспективах новой модели на российском рынке – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».