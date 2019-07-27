Smart показал дизайн будущих электрокаров

Компания Smart опубликовала первый дизайн-скетч обновленного ситикара ForTwo, премьера которого состоится в сентябре на Франкфуртском автосалоне. По всей видимости, там же дебютирует и рестайлиноговая модель ForFour, пишет портал Autonews.ru.

Автопроизводитель решил существенно пересмотреть дизайн своих машин, которые вскоре будут переведены на электрическую тягу. От предшественников автомобили можно отличить по измененному капоту, а также другим передним и задним бамперам.

Напомним, бренд Smart после 2020 года собирается сконцентрироваться на выпуске автомобилей только с электрическими силовыми установками. В марте концерн Daimler и китайская компания Geely объявили о создании совместного предприятия с равной долей активов. В рамках нового проекта будет организована разработка и налажен выпуск городских электрокаров следующего поколения, которые будут выпускаться под маркой Smart.

Дизайн автомобилей будет создаваться усилиями специалистов Mercedes-Benz, тогда как за техническую часть будут отвечать инженеры Geely. Предусмотрено создание нескольких моделей, в том числе и более габаритных – представителей быстро растущего В-сегмента.

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