LADA Vesta с вариатором прошла сертификацию

В открытой базе Росстандарта появилось ОТТС на LADA Vesta с бесступенчатой трансмиссией. Таким образом, флагманская модель АВТОВАЗа получила вариатор вслед за LADA XRAY Cross, сообщает портал 32cars.ru.

Как и у высокого хэтчбека, трансмиссия Jatco JF015E сочетается с 1,6-литровым двигателем мощностью 113 л.с. и 152 Нм крутящего момента. Основная особенность агрегата в том, что здесь в конструкции дополнительно используется двухступенчатый редукторный сектор. Это решение позволило сделать трансмиссию компактнее и на 13% легче. Такое решение повышает тяговые характеристики, и при этом не боится низких температур, пробуксовок и тяжелых нагрузок, а кроме того, обеспечивает более высокую топливную экономичность. При необходимости данный тип трансмиссии дает возможность имитировать ручной режим переключения передач, что облегчает обгоны, движение в гору, буксирование прицепа, торможение двигателем, а также повышает акустический комфорт в салоне автомобиля.

ОТТС на Vesta с вариатором начнет действовать уже с 16 сентября 2019 года, однако ранее в пресс-службе АВТОВАЗа заявили, что такая модификация появится на рынке только в течение одного-двух лет, пишет Motor.ru.

Пока же LADA Vesta можно купить с 5-ступенчатой «механикой» или «роботом» с тем же числом передач. В качестве «базового» двигателя для модели предлагается 1,6-литровый «вазовский» двигатель мощностью 106 л.с. – такая модификация стоит от 606,9 тыс. рублей. Также Vesta доступна со 122-сильным агрегатом объемом 1,8 литра по цене от 714,9 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2019 года продажи LADA Vesta на российском рынке на 10% и составили 64721 автомобиль. Сегодня в это семейство входит шесть моделей: седан, седан LADA Vesta Cross, LADA Vesta SW и SW Cross, двухтопливная LADA Vesta CNG и новинка 2019 года – LADA Vesta Sport, продажи которой начались в конце января.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».