Isuzu готова организовать производство пикапов в России

Японский автоконцерн Isuzu после 2023 года будет готов организовать производство своих пикапов в России – как для внутреннего рынка, так и для экспорта. Об этом газете «Ведомости» рассказал гендиректор Isuzu Rus Фабрис Горлье. К этому времени ежегодные продажи пикапов Isuzu в России могут достичь 2-3 тыс. машин в год.

Свой пикап D-Max японский автоконцерн вывел на российский рынок в конце 2016 года. По данным Isuzu Rus, в прошлом году продажи пикапов Isuzu D-Max выросли в 2,9 раза и составили 489 машин.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле 2019-го в России стартовали продажи обновленного пикапа Isuzu D-Max 2019 модельного года. Модель предлагается в пяти комплектациях по цене от 2 млн 145 тыс. рублей до 2 млн 595 тыс. рублей. Пикап доступен в полуторном и в двойном исполнении. На все версии Isuzu D-Max 2019 модельного года устанавливается новый силовой агрегат – 3-литровый дизельный двигатель Isuzu 4JJ1 (177 л.с. / 430 Нм), оснащенный системой турбонаддува с изменяемой геометрией VGS Turbo и интеркуллером. На выбор покупателям предлагается две новые коробки передач – механическая 6-ступенчатая Isuzu MVL-6N и автоматическая 6-ступенчатая Aisin AWR6B45 II. Все модели Isuzu D-Max 2019 модельного года оборудованы системой подключаемого полного привода Part-time с понижающим рядом.

Напомним, что Isuzu Rus имеет предприятие в Ульяновске, где выпускается вся линейка автомобильных шасси категорий N, F, C, E полной массой от 3,5 до 33 тонн. В мае 2018 года «Исузу Соллерс» заключила специнвестконтракт с Минпромторгом РФ и Ульяновской областью для реализации проекта технологического партнерства в России. Партнерство предусматривает создание нового совместного продукта в сегменте среднетоннажных грузовиков и экспорт через дистрибуторскую сеть Isuzu по всему миру. Общий объем инвестиций в проект составит свыше 6 млрд рублей, включая 1,3 млрд в НИОКР. Производство в рамках СП планируется запустить в 2021 году на новых мощностях, создаваемых в Ульяновске.