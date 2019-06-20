Уфимский рынок автомобилей с пробегом снизился на 1%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе – июле 2019 года в Уфе было перепродано 19 945 легковых автомобилей, что на 1,1% меньше, чем за 7 месяцев 2018 года.

Пятая часть этого рынка приходится на долю отечественной марки LADA – ей принадлежит 20,9% от всего объема перепродаж в Уфе. Втрое меньшую долю рынка занимают корейские KIA (6,5%) и Hyundai (6,4%), следом за которыми, с небольшим отставанием, идут французский Renault (6,2%) и японская Toyota (6%). Таким образом, на эти пять марок приходится 46% уфимского рынка автомобилей с пробегом.

О том, какие модели чаще других выбирали жители Уфы в январе – июле текущего года, можно узнать здесь.

Фото взято с сайта «Новости Башкирии»