Минпромторг планирует продлить программы господдержки автопрома на 2020 год

Минпромторг РФ планирует продлить программы господдержки автопрома на 2020 год, средства уже зарезервированы. Об этом сообщил глава министерства Денис Мантуров в ходе выставки Comtrans-2019.

"Мы зарезервировали пока небольшой объем средств, которые предусмотрены сейчас в проекте бюджета. После завершения согласования бюджетных процедур будет понятно точно, на какие меры. Думаю, что, в первую очередь, будет резерв на автокредитование, на лизинг в каком-то минимальном объеме, как мы обычно стартуем по началу года, но это требует еще дополнительных процедур согласования", - сообщил министр, которого цитирует агентство "ТАСС".

Глава Минпромторга также заявил, что производство легковых автомобилей и LCV в России по итогам 2019 года может максимум вырасти на 1,5%. "Будет главная задача сохранить в прежнем объеме, как прежний год, может быть, будет максимум плюс 1,5%", - сказал он. По данным Росстата, за семь месяцев 2019 года с российских конвейеров сошло 894 тыс. легковых автомобилей – это на 2,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в 2019 году программы господдержки авторынка впервые были возобновлены 1 марта. Тогда правительство выделило на них 10,4 млрд рублей, однако уже к маю средства закончились. С 1 июля правительство РФ перезапустило программы господдержки спроса на российском авторынке, выделив на это дополнительно 10 млрд рублей. По оценкам ведомства, благодаря дополнительному финансированию удастся простимулировать продажу более 75 тыс. автомобилей на льготных условиях.

В рамках госпрограмм «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» покупатели получают выгоду 10% на приобретение нового автомобиля в кредит. Для жителей Дальневосточного федерального округа объем скидки составляет 25%. Право на участие в программах получают граждане Российской Федерации, имеющие двух или более несовершеннолетних детей или оформляющие автомобиль в собственность впервые. К участию в программах допущены только автомобили, произведенные не ранее января 2019 года на территории Российской Федерации, оборудованные двигателем российского производства (либо выпущен в рамках СПИК) и системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Максимальная стоимость участвующих в государственных программах автомобилей составляет 1 млн рублей.

Как заявила агентству «АВТОСТАТ» заместитель начальника управления розничных продаж АО «ТАТСОЦБАНК» Дина Бредихина, запущенная в этом году госпрограмма позволяет нарастить кредитный портфель в рамках автокредитования, сфокусироваться на поддержке социально приоритетных слоев населения при приобретении автомобилей наиболее массового сегмента в кредит.