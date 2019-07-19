В России стартовали продажи внедорожного грузовика «Садко Next»

«Группа ГАЗ» начала продажи внедорожного грузового автомобиля «Садко Next», который на начальном этапе будет доступен в модификации с однорядной кабиной и стандартной (3770 мм) колесной базой. В 2020 году планируется начать выпуск автомобилей с удлиненной (4515 мм) базой и семиместной двухрядной кабиной, сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ».

Новый «Садко» оснащен просторной трехместной кабиной Next, в кабине установлено подрессоренное водительское сиденье с анатомической поддержкой. Грузоподъемность автомобиля увеличилась до 3 тонн (по шасси), глубина преодолеваемого брода – до 1,2 м (с воздухозаборником). Появилась возможность буксировки прицепа полной массой до 2,56 т. Под капотом автомобиля установлен дизельный двигатель ЯМЗ-534, мощность которого увеличена до 149 л.с., крутящий момент – до 490 Нм.

Интегральное рулевое управление в сочетании с новой малолистовой передней подвеской придает автомобилю хорошую управляемость, плавность хода и устойчивость на дороге. Полностью пневматическая тормозная система обеспечивает эффективное торможение с небольшим усилием на педаль тормоза. Благодаря возможности подкачки воздуха от компрессора система сохраняет работоспособность даже при небольшой разгерметизации. Предусмотрена возможность отбора воздуха для различных надстроек, подкачки шин и подключения тормозной системы прицепа.

Автомобиль укомплектован модернизированной раздаточной коробкой part-time с электропневматическим приводом. Система регулировки давления в шинах также управляется с приборной панели. Управление модернизированной коробкой передач осуществляется с помощью джойстика (опция). Возможность применения коробки отбора мощности как на коробке передач, так и на раздаточной коробке, позволяет одновременно устанавливать лебедку и большое количество специальных надстроек.

Усиленная рама из высокопрочной стали, новая карданная передача, колеса с модернизированными дисками и новыми шинами с увеличенной несущей способностью, мосты с новыми поворотными кулаками позволили увеличить грузоподъемность автомобиля.

Опционально автомобиль может быть укомплектован вторым топливным баком объемом 95 л, лебедкой, шноркелем. Подрессоренное водительское сиденье (с регулировкой по весу), электростеклоподъемники и электроподогрев зеркал входят в базовую комплектацию.

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