Renault Kaptur и серия Stepway City стали доступны для каршеринга в Липецке

Компания Renault Россия и каршеринговый оператор CarSmile расширяют сотрудничество. Теперь кроссовер Renault Kaptur и автомобили Logan и Sandero в серии Stepway City доступны в каршеринге в Липецке. С сентября CarSmile, который стал первым оператором каршеринга в городе, предложит жителям Липецка 10 автомобилей для поминутной аренды, сообщает пресс-служба французской марки. Дальнейшее увеличение количества автомобилей будет происходить по мере роста числа пользователей в Липецке.

Автомобили Renault Kaptur, Renault Logan и Sandero серии Stepway City в фирменной фиолетовой окраске CarSmile представлены с двигателем 1,6 л, а также автоматической бесступенчатой трансмиссией CVT X-Tronic. Все автомобили оснащены датчиками парковки, подогревом сидений, кондиционером, кнопкой запуска, аудиосистемой с USB-портом и управлением на руле, а также другими полезными функциями.

Зарегистрировавшись в Липецке, клиенты смогут пользоваться услугами CarSmile в любом городе присутствия. Напомним, CarSmile появился в июле 2018 года в Санкт-Петербурге и сейчас доступен также в Туле, Воронеже и Липецке.