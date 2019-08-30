Renault Kaptur и серия Stepway City стали доступны для каршеринга в Липецке

сегодня, 14:07 145 0

Renault Kaptur и серия Stepway City стали доступны для каршеринга в Липецке

Компания Renault Россия и каршеринговый оператор CarSmile расширяют сотрудничество. Теперь кроссовер Renault Kaptur и автомобили Logan и Sandero в серии Stepway City доступны в каршеринге в Липецке. С сентября CarSmile, который стал первым оператором каршеринга в городе, предложит жителям Липецка 10 автомобилей для поминутной аренды, сообщает пресс-служба французской марки. Дальнейшее увеличение количества автомобилей будет происходить по мере роста числа пользователей в Липецке.

Автомобили Renault Kaptur, Renault Logan и Sandero серии Stepway City в фирменной фиолетовой окраске CarSmile представлены с двигателем 1,6 л, а также автоматической бесступенчатой трансмиссией CVT X-Tronic. Все автомобили оснащены датчиками парковки, подогревом сидений, кондиционером, кнопкой запуска, аудиосистемой с USB-портом и управлением на руле, а также другими полезными функциями.

Зарегистрировавшись в Липецке, клиенты смогут пользоваться услугами CarSmile в любом городе присутствия. Напомним, CarSmile появился в июле 2018 года в Санкт-Петербурге и сейчас доступен также в Туле, Воронеже и Липецке.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: корпоративные продажи каршеринг renault renault kaptur renault sandero renault logan

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