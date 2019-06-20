Российские продажи Hyundai в августе остались на прошлогоднем уровне

Российские дилеры Hyundai в августе реализовали 14062 автомобиля – на 0,5% больше, чем годом ранее. По итогам восьми месяцев 2019 года продажи Hyundai составили 115937 машин, что на 0,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», бестселлером марки в августе остается компактный кроссовер Hyundai Creta с показателем 5522 проданных машины (+5%). На втором месте по объему реализации идет седан Hyundai Solaris – в прошлом месяце было реализовано 4489 этих автомобилей (-7%). Компактный кроссовер Hyundai Tucson в прошлом месяце нашел 1650 покупателей (-14%). Далее идет бизнес-седан Hyundai Sonata, который разошелся в количестве 892 единиц (+34%), что стало лучшим результатом за 2019 год. Замыкает пятерку российских бестселлеров Hyundai среднеразмерный кроссовер Santa Fe, чьи продажи составили 878 автомобилей.