Volkswagen объявил скидки на кроссовер Tiguan

Компания Volkswagen объявила специальные предложения на популярные версии кроссовера Tiguan. Автомобиль, оборудованный двигателем 180 л.с., становится доступнее: выгода при покупке Tiguan с двигателем мощностью 180 л.с. может достигать 60 тыс. рублей, а цена начинается с отметки в 2 млн 099 тыс. рублей. Напомним, Tiguan, оснащенный силовым агрегатом мощностью 180 л.с., представлен в комплектациях Offroad, Exclusive и Sportline, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Так, цена внедорожной модификации Offroad с силовым агрегатом 180 л.с. в сочетании с 7-ступенчатым «автоматом» теперь составляет 2 млн 099 тыс. рублей. Выгода при покупке составляет 60 тыс. рублей. Версия включает в себя спойлер R-Line и внедорожные бампера, передний – с увеличенным до 26 градусов углом въезда. Кроме того, экстерьер отличается окрашенными в черный цвет боковыми зеркалами, 17-дюймовыми легкосплавными дисками Tulsa и задними светодиодными фонарями с 3D дизайном. Интерьер Tiguan Offroad отличают специальная износостойкая комбинированная отделка из ткани и искусственных материалов, резиновые коврики с логотипом Offroad, легкосплавные накладки на педали и накладки на пороги с надписью Offroad.

Комплектация Exclusive заменяет версию Connect Plus и дополнена комбинированной отделкой Art Velours с искусственной замшей, декоративными вставками Dark Grid, а также широким набором инновационного функционального оснащения. Цена версии с 180-сильным двигателем в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач с учетом специальных условий составляет 2 млн 139 тыс. рублей, выгода при покупке – 60 тыс. рублей.

Специальное предложение распространяется и на топовую спортивную комплектацию кроссовера – Tiguan Sportline. В соответствии с новыми условиями цена модели, оснащенной 180-сильным мотором в сочетании с 7-ступенчатой АКПП, составляет 2 млн 469 тыс. рублей, выгода при покупке – 50 тыс. рублей. Экстерьер специальной модификации дополнен спортивными элементами, среди которых 19-дюймовые легкосплавные диски Sebring, расширители колесных арок, бамперы в новом спортивном исполнении (с диффузором заднего бампера), решетка радиатора с глянцевыми вставками, а также накладки на двери и задний спойлер в цвет кузова. Функциональное оборудование Tiguan Sportline включает в себя эргономичные спортивные сиденья ergoActive, аудиосистему Composition Media с 8-дюймовым цветным дисплеем, камеру заднего вида, адаптивный круиз-контроль, цифровую приборную панель Active Info Display, интерфейс App-Connect (Apple Carplay, Android Auto, Mirrorlink), а также систему бесключевого доступа KESSY, адаптивные светодиодные фары и задние фонари LED 3D дизайна.

Кроме того, исполнение Connect, одной из отличительных характеристик которого является модуль и приложение Volkswagen Connect, также становится доступнее. Выгода при покупке составляет до 50 тыс. рублей при заказе модификаций с бензиновым двигателем 150 л.с., как с передним, так и с полным приводом. Для данной комплектации Tiguan доступен цвет кузова Petroleum Blue металлик. Модель оборудуется 17-дюймовыми колесными дисками Dublin, а также светодиодными LED фарами и светодиодными фонарями с дизайном 3D. Исполнение Tiguan Connect оснащается системой помощи при парковке Park Pilot, интерфейсом для смартфонов AppConnect (CarPlay, Android Auto, Mirrorlink), аудиосистемой с 8-дюймовым экраном и камерой заднего вида, подогревом передних и задних сидений, а также электрообогревом лобового стекла.

Кроме того, на все версии действует Trade-in в размере 100 тыс. рублей. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Tiguan остается для Volkswagen самой популярной моделью SUV на российском рынке – по итогам семи месяцев 2019 года продажи этого кроссовера увеличились на 7% и составили 19115 машин.