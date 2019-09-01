Подмосковье лидирует по объему рынка седельных тягачей в РФ

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», с января по июль в России было реализовано почти 15 тыс. седельных тягачей. Это составляет 35% от всего объема рынка новых грузовых автомобилей в нашей стране.

Больше всего тягачей за этот период было продано в Московской области (1864 шт.), на долю которой приходится каждый восьмой такой автомобиль. Второе место в данном рейтинге занимает Смоленская область (1050 шт.), на третьем находится Санкт-Петербург (971 шт.). В пятерку лидеров также попадают Нижегородская область (928 шт.). и Татарстан (923 шт.). А вот Москва (880 шт.) оказывается за пределами ТОП-5.

Более подробная информация о моделях-лидерах среди седельных тягачей и другой спецтехники, об их крупных производителях и покупателях, содержится в отчете «Российский рынок новых грузовых автомобилей и спецтехники», подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

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