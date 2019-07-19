Представлен новый микроавтобус «ГАЗель Next»

«Группа ГАЗ» на выставке Comtrans 2019 представила новую модель микроавтобуса, спроектированного в соответствии с требованиями программы «Доступная среда». Автобус рассчитан на перевозку 22 пассажиров. Базовая комплектация предусматривает 17 сидячих и 5 стоячих мест. Возможны и другие варианты компоновки салона, сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ». Производство и продажи низкопольных микроавтобусов могут начаться уже в 2020 году.

Низкий уровень пола, широкая двойная дверь с электроприводом и широкая площадка в центральной части салона обеспечивают удобство входа-выхода пассажирам, в том числе маломобильным группам населения: инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детскими колясками. Площадка оборудована специальными креплениями для инвалидных колясок и аппарелью для въезда/съезда.

Благодаря применению регулируемой пневматической подвески реализована функция снижения уровня пола на остановке. Пневмоподвеска также позволила улучшить управляемость, снизить крены в поворотах и в целом увеличить плавность хода.

Новый микроавтобус получил задний мост увеличенной грузоподъемности и оригинальную усиленную раму, а также тормозную систему с дисковыми тормозными механизмами на всех четырех колесах, которая отвечает за эффективное замедление и остановку автомобиля.

Отметим, «ГАЗель Next» остается самой продаваемой моделью в сегменте легкого коммерческого транспорта. По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за семь месяцев реализация этой модели на российском рынке составила 14930 единиц (-9,3%).