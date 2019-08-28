GM-АВТОВАЗ на неделю остановил производство Chevrolet Niva для оптимизации спроса

GM-АВТОВАЗ остановил производство внедорожников Chevrolet Niva со 2 по 6 сентября для оптимизации спроса. Об этом агентству "ТАСС" сообщили в пресс-службе предприятия, добавив, что работа конвейера будет возобновлена 9 сентября.

Напомним, ранее GM-АВТОВАЗ провел испытания и обновил программное обеспечение электронного блока управления двигателем с целью дальнейшего улучшения потребительских свойств внедорожника Chevrolet Niva. Автомобили с новым программным обеспечением уже доступны во всех салонах официальных дилеров GM-АВТОВАЗ.

Как отмечается, изменение обеспечит владельцам автомобиля улучшенную динамику, уверенный разгон и дополнительный комфорт при езде на Chevrolet Niva в городе и на трассах при сохранении оптимального расхода топлива. Вместе с тем обновление не влияет на ресурс двигателя и соответствие нормам токсичности Евро-5. В ходе тестирования удалось подтвердить улучшение показателей эластичности и тяги в режиме низких и средних оборотов двигателя. В настоящее время стоимость внедорожника Chevrolet Niva составляет от 680 тысяч до 810 тыс. рублей, без учета спецпредложений.

По итогам семи месяцев 2019 года продажи Chevrolet Niva на российском рынке составили 12163 автомобиля (-25%). В результате внедорожник от GM-АВТОВАЗ вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей в России, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».