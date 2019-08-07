В Москве стартует выставка коммерческой техники - «COMTRANS 2019»

На выставке «COMTRANS 2019», которая открывается 3 сентября в Москве, посетителей ждут премьеры коммерческой техники из России, Беларуси, Германии, Италии, Франции, Китая, Турции, США, Литвы, Финляндии, Бельгии, Польши, Тайваня и других стран мира.

На площади в 44 тыс. кв. м собраны продукты ведущих российских и зарубежных компаний-производителей - Группа ГАЗ, КАМАЗ, МАЗ, Mercedes-Benz, Volvo Trucks, МАN Truck & Bus, ISUZU, IVECO, DAF, Ford Turbo Trucks, Hyundai Truck and Bus, Renault Trucks, HINO, JAC, Foton, FAW, Yutong, Schmitz Cargobull, Meusburger Новтрак, Krone, Koegel, ЧКПЗ, Nursan, Wielton, Koluman, JOST, ZF Friedrichshafen, Binotto, Hyva, Continental, Knorr-Bremse, SAF-Holland, Thermo King, BPW, Webasto, MAHA, Carrier, Voith, FUWA, Camozzi и многие другие. Многие из них привезли в Москву свои новинки.

Отдельно представлены грузовики и LCV, отдельно - автобусы (городские, туристические, микроавтобусы,электробусы), спецтехника, прицепы и полуприцепы, коммунальная и строительная техника. Кроме того, в разделах выставки есть запчасти и комплектующие для коммерческой техники, шины, диски, профессиональные инструменты, диагностическое и ремонтное оборудование, автохимия, аксессуары.

Вопреки сложившейся традиции, в этом году выставка COMTRANS впервые открывается Церемонией награждения победителей конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России». Этот конкурс существует в России с 2001 года. Его задача – выявить победителей на основании таких характеристик, как «заслуги» транспортного средства в повышении эффективности коммерческих перевозок, его техническое совершенство, обеспеченность сервисом, экономическая выгода приобретения и эксплуатации.

За право стать призером конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России» будут бороться ведущие мировые и отечественные производители грузовиков, автобусов, фургонов. Объявлены номинации - «Грузовик года», «Фургон/малотоннажник года», «Перспектива года», «Прицеп/полуприцеп года».

Впервые в истории выставки в рамках ее масштабной 4-дневной программы организована COMTRANS Arena, которая станет платформой для панельных дискуссий, спикерами и модераторами которых выступят ведущие эксперты автомобильной индустрии и транспортной отрасли, руководители компаний-производителей, представители Минпромторга и Минтранса России, Правительства Москвы, а также других государственных организаций и профессиональных объединений.