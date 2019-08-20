«Группа ГАЗ» представила легкий коммерческий автомобиль нового поколения «ГАЗель NN»

«Группа ГАЗ» представила на выставке Comtrans 2019 легкий коммерческий автомобиль нового поколения «ГАЗель NN». Отличительные особенности нового автомобиля – широкое применение систем помощи водителю и высокий уровень комфорта. Новая электронная архитектура, мощная интеллектуальная система, более 50 конструктивных и технологических изменений обеспечивают универсальность новой платформы, которая станет базой для развития модельного ряда автомобилей ГАЗ в наступающем десятилетии, сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ».

«ГАЗель NN» – это интеллектуальная платформа, оборудованная камерами, радарами и ультразвуковыми датчиками, которые следят за ситуацией на дороге и вокруг автомобиля. Полученная информация передается «мозгу» машины – электронному блоку управления, который подает сигналы водителю и напрямую взаимодействует с органами управления (рулевая и тормозная системы, управление освещением, звуковые сигналы). 5 камер, 8 ультразвуковых датчиков, 3 радара обеспечивают обзор на 360 градусов, контроль «слепых» зон, считывание информации о дорожных знаках, сигналах светофора, погодных условиях и уровне освещения. Эти данные, переработанные электронным «мозгом», становятся основой для работы систем ADAS, среди которых – адаптивный круиз-контроль, интеллектуальная адаптация скорости в зависимости от дорожных знаков, ассистент удержания в полосе, автоматическое экстренное торможение, система управления светом, парковочный ассистент, система контроля давления в шинах. Высокая универсальность платформы «ГАЗель NN» позволяет вводить системы ADAS поэтапно, постепенно увеличивая сложность задач, решение которых автомобиль возьмет на себя.

«ГАЗель NN» получила обновленный экстерьер с более строгими линиями в передней части автомобиля, а также принципиально новый интерьер кабины автомобиля. Сохранив большое пространство и отличную обзорность кабинного модуля Next, «ГАЗель NN» получила новое, более комфортабельное водительское сиденье с 20 видами регулировок, современную систему климатического контроля, мультимедийную систему с 9-дюймовым экраном, новый руль с набором подрулевых переключателей и кнопками доступа к важным функциям ADAS. Новая приборная панель имеет 8 разъемов USB, выход зарядного устройства на 220В, ниши для смартфонов, пластиковых карт, стаканчиков кофе и бутылок с водой. На комбинацию приборов с TFT-дисплеем (диагональ 4,3 дюйма) выводится ключевая информация, в том числе данные ADAS и навигационной системы. «ГАЗель NN» получила бесключевой доступ в машину и бесключевой запуск двигателя, а также электрический усилитель руля.

«ГАЗель NN» – это унифицированная платформа, на основе которой будет развиваться модельный ряд легких коммерческих автомобилей ГАЗ в течение длительного времени. Универсальность новой платформы обеспечивает высокую вариативность сочетаний силовых агрегатов, типов шасси и других ключевых узлов автомобиля. На новую платформу может устанавливаться широкий ряд как двигателей внутреннего сгорания (дизельных, газовых, бензиновых), так и электрических силовых агрегатов. Современная электронная архитектура с центральным блоком управления электрооборудованием позволяет легко внедрять новые опции и элементы системы ADAS, устанавливать оригинальные специальные надстройки. На базе «ГАЗели NN» будет создан даже более широкий, чем на базе современной платформы «ГАЗель Next», модельный ряд легких коммерческих автомобилей полной массой 3,5 и 4,6 т, с различными типами кузова, колесными базами и вариантами спецтехники.