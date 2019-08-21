Рынок новых автобусов в РФ по итогам июля вырос на 42%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июле 2019 года объем рынка новых автобусов в нашей стране составил 1187 единиц. Это на 42% выше результата годичной давности (837 шт.).

85% от этого количества пришлось на автобусы традиционных российских марок (1009 шт.). При этом заметнее других отличились «ПАЗ» (739 шт.), реализация которого увеличилась на 31%, «ЛИАЗ» (109 шт.; рост в 4,5 раза) и «НЕФАЗ» (83 шт.; рост в 2 раза).

Соответственно иномаркам принадлежит только 15% российского рынка новых автобусов в июле, что эквивалентно (178 шт.). А наибольший вклад здесь вносят китайские производители, например, Yutong (76 шт.; +41%), Higer (34 шт.; рост в 3,1 раза), Zhongtong (20 шт.; рост в 10 раз).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», благодаря стремительному июльскому росту рынок новых автобусов в РФ сумел выйти «в плюс» и по итогам 7 месяцев нынешнего года. Так, за этот период его объем достиг 7316 экземпляров, что на 3% больше, чем в январе – июле 2018 года.

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