Французский авторынок в августе упал на 14%

сегодня, 16:00 91 0

Французский авторынок в августе упал на 14%

Экспорт транспортных средств из России
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Автомобильный рынок Франции в августе снизился на 14,1% до 129259 машин. Таким образом, отрицательная динамика фиксируется третий месяц подряд. По итогам восьми месяцев 2019 года реализация новых автомобилей в этой стране составила 1 млн 467 тыс. 926 единиц (-3%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в августе стал Peugeot, реализовавший 19696 машин (-6,3%). Второе место занимает Renault с показателем 18718 проданных автомобилей (-32,7%). Реализация Citroen снизилась на 5,7% и составила 12911 машин. Далее идет Volkswagen, продажи которого составили 8542 автомобиля (-13,4%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Dacia, чьи дилеры реализовали 8050 машин (-29,2%).

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили в России можно в каталоге «Цена Авто». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи франция авторынок европы автомобильные рынки мировые рынки

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