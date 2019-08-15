Французский авторынок в августе упал на 14%

Автомобильный рынок Франции в августе снизился на 14,1% до 129259 машин. Таким образом, отрицательная динамика фиксируется третий месяц подряд. По итогам восьми месяцев 2019 года реализация новых автомобилей в этой стране составила 1 млн 467 тыс. 926 единиц (-3%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в августе стал Peugeot, реализовавший 19696 машин (-6,3%). Второе место занимает Renault с показателем 18718 проданных автомобилей (-32,7%). Реализация Citroen снизилась на 5,7% и составила 12911 машин. Далее идет Volkswagen, продажи которого составили 8542 автомобиля (-13,4%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Dacia, чьи дилеры реализовали 8050 машин (-29,2%).

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