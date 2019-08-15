ЦБ предложил передать правительству часть функций в сфере техосмотра транспорта

Центробанк сомневается в потенциальных возможностях страховщиков справиться с грядущими проверками станций техосмотра. Руководство Банка направило в Минэкономразвития письмо, в котором предупреждает ведомство о сложностях, которые ждут Российский союз автостраховщиков (РСА) в связи с внедрением нового закона о техосмотре. Об этом сообщает агентство "Интерфакс", ссылаясь на свои источники.

Главные трудности, о которых говорится в письме - отсутствие физических, фактических и финансовых возможностей РСА обеспечить своевременную проверку станций, производящих техосмотры, на соответствование требованиям аккредитации. Поскольку, во-первых, речь идет о большом количестве станций по всей стране (более 5 тысяч на территории страны, от Калининграда до Владивостока), а во-вторых - о том, что, помимо документарной проверки таких станциий-операторов, по закону необходимо проводить еще и выездные проверки станций после обновления ими аккредитации.

Согласно новому закону о техосмотрах, уже в первом и втором кварталах 2020 года операторы (станции, проводящие техосмотры) должны привести свою работу в соответствии с новыми требованиями и провести переаккредитацию. Для этого устанавливается некий переходный период для всех действующих операторов. Затем РСА в ходе выездных проверок за один год должен проверить соответствие операторов заявленным при аккредитации условиям. В итоге со второго полугодия 2020 года у РСА остается год на проведение проверок операторов по всей России. Непрошедшие проверку операторы обязаны будут прекратить оформление диагностических карт. Соответственно автовладельцы не смогут своевременно заключить договора ОСАГО (наличие диагностической карты при заключении договора ОСАГО обязательно).

Заранее предвидя все эти трудности и прогнозируя дестабилизацию на рынках техосмотра и ОСАГО, Банк России, с учетом остроты ситуации предложил Минэкономразвития продумать возможные альтернативные варианты решения создавшейся проблемы. В письме упоминается один из предложенных Банком вариантов - "передать функции РСА в сфере технического осмотра правительству РФ".