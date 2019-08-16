KIA представила гибридные версии XCeed и Ceed Sportswagon

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Компания KIA Motors представила новые версии моделей KIA XCeed и Ceed Sportswagon (SW), которые оснащены гибридной силовой установкой с подзарядкой от внешнего источника (Plug-in Hybrid). Модели предназначены исключительно для рынков Европы, где появятся в начале 2020 года. В настоящее время уровень спроса, рыночная ситуация и уровень развития соответствующей инфраструктуры в России не позволяют говорить о выводе гибридных версий на российский рынок, сообщает пресс-служба KIA Motors.

Силовая установка Plug-in Hybrid мощностью 141 л.с. состоит из аккумуляторной батареиемкостью 8,9 кВт*ч, электромотора мощностью 44,5 кВт и 1,6-литрового бензинового двигателя, а ее максимальный крутящий момент составляет 265 Нм. Силовой агрегат работает в паре с 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями (6DCT). По расчетам KIA, запас хода с использованием исключительно электрической энергии составит 60 км.

Напомним, продажи KIA Ceed третьего поколения в России стартовали в августе прошлого года, а универсал Ceed SW вышел на рынок в конце января 2019-го. В настоящее время цены на хэтчбек KIA Ceed составляют от 1 млн 069 тыс. 900 рублей до 1 млн 569 тыс. 900 рублей. Универсал Ceed SW предлагается от 1 млн 109 тыс. 900 рублей до 1 млн 639 тыс. 900 рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев нынешнего года на российском рынке было реализовано 10628 автомобилей KIA Ceed.

Полный список дилеров KIA по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: гибриды авторынок европы kia kia ceed

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