KIA представила гибридные версии XCeed и Ceed Sportswagon

Компания KIA Motors представила новые версии моделей KIA XCeed и Ceed Sportswagon (SW), которые оснащены гибридной силовой установкой с подзарядкой от внешнего источника (Plug-in Hybrid). Модели предназначены исключительно для рынков Европы, где появятся в начале 2020 года. В настоящее время уровень спроса, рыночная ситуация и уровень развития соответствующей инфраструктуры в России не позволяют говорить о выводе гибридных версий на российский рынок, сообщает пресс-служба KIA Motors.

Силовая установка Plug-in Hybrid мощностью 141 л.с. состоит из аккумуляторной батареиемкостью 8,9 кВт*ч, электромотора мощностью 44,5 кВт и 1,6-литрового бензинового двигателя, а ее максимальный крутящий момент составляет 265 Нм. Силовой агрегат работает в паре с 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями (6DCT). По расчетам KIA, запас хода с использованием исключительно электрической энергии составит 60 км.

Напомним, продажи KIA Ceed третьего поколения в России стартовали в августе прошлого года, а универсал Ceed SW вышел на рынок в конце января 2019-го. В настоящее время цены на хэтчбек KIA Ceed составляют от 1 млн 069 тыс. 900 рублей до 1 млн 569 тыс. 900 рублей. Универсал Ceed SW предлагается от 1 млн 109 тыс. 900 рублей до 1 млн 639 тыс. 900 рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев нынешнего года на российском рынке было реализовано 10628 автомобилей KIA Ceed.

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