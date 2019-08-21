Хэтчбек и кабриолет Fiat 500 покинули конвейер

Производство всех вариаций Fiat 500 2019 модельного года – хэтчбеков и кабриолетов – прекращается в связи с распродажей, которая включает в себя электрические, стандартные турбированные и версии Abarth. После того, как все 500 закончатся, линейка Fiat будет состоять из кроссовера 500X, спортивного автомобиля 124 Spider и микроавтобуса 500L, пишет портал SpeedMe.ru.

Решение Fiat урезать модельный ряд в ущерб компактным легко узнаваемым моделям 500 кажется немного странным. Конечно, у него есть недостатки: его небольшой размер и 2-дверный форм-фактор не особенно популярны на современном рынке кроссоверов, но по состоянию на июнь 500-й был лидером продаж итальянского бренда, как и годом ранее.

Даже если бы другие модели продавались лучше, вполне приличный автомобиль мог бы предоставить свой дизайн более крупным моделям, как это сделал 500 Abarth для более дешевого варианта 124 Spider.

Ничего не сказано о замене 500-й модели. Ходят слухи о модели следующего поколения, и она может быть анонсирована в Женеве как полноценный электромобиль. Новина могла бы использовать модульную систему батарей, которая была представлена в концепции Fiat Centoventi на последнем Женевском автосалоне. Используя в качестве примера шикарные ретро-электромобили Honda E и Mini Cooper SE, Fiat мог бы придать маленькому хэтчбеку свежую актуальность.

В каких городах России есть дилерские центры Fiat, можно узнать на сайте «Цена-Авто»