Во второй половине августа цены на автомобили изменились у 4 марок

По результатам мониторинга цен на новые легковые автомобили эксперты сайта «Цена Авто» во второй половине* августа выявили их изменение у 4 производителей, официально представленных на российском рынке.

Так, в этот период корейский Hyundai повысил цены на три свои модели – седаны Solaris и Elantra, а также кроссовер Santa Fe. Большинство комплектаций этих моделей стали дороже на 2 – 20 тыс. руб.

Гораздо более существенную прибавку, в 95 тыс. руб., получил кабриолет MINI в своей единственной комплектации. Максимальный рост цен был зафиксирован у седана Mazda6 – две его комплектации стали дороже на 122 тыс. руб.

А вот у моделей чешского бренда Skoda во второй половине августа отмечалось разнонаправленное изменение цен. Так, большинство комплектаций лифтбека Skoda Octavia и универсала Octavia Combi подорожали на 3 – 66 тыс. руб. При этом отдельные версии кроссовера Kodiaq, напротив, стали доступнее на 19 – 20 тыс. руб.

Отметим, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

Список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

* За период с 16 по 31 августа 2019 года