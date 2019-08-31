Volkswagen показал силуэт нового купе-кроссовера

Немецкий автопроизводитель Volkswagen показал тизер нового компактного кроссовера с купеобразным силуэтом кузова. По предварительным данным, автомобиль получит название T-Sport и сначала появится в продаже в странах Южной Америки, сообщает портал Autonews.ru.

В компании кроссовер называют «новым городским купе». В основу модели ляжет модульная платформа MQB-А0, на которой базируется хэтчбек Polo нового поколения. Длина автомобиля не превысит 4 метров при колесной базе 2560 мм.

По предварительным данным, Volkswagen T-Sport, который расположится на одну ступеньку ниже модели T-Cross, получит трехцилиндровый бензиновый турбомотор рабочим объемом 1 литр и мощностью 115 л.с. Кроме того, будет доступен 1,6-литровый атмосферный агрегат мощностью около 120 л.с. Моторы смогут работать в паре с 5-ступенчатой механикой или с 6-диапазонным «автоматом».

В Бразилии Volkswagen T-Sport появится в продаже в мае 2020 года. Не исключено, что впоследствии новинка доберется и до Европы, где ее будут выпускать на предприятии в испанской Наварре на одной линии с хэтчбеком Polo, который пользуется высокой популярностью.