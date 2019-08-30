BMW не будет выпускать «заряженные» универсалы

Баварский автопроизводитель BMW больше не будет выпускать «заряженные» универсалы. На слухах о том, что в семействе BMW М3 нового поколения якобы появится и «заряженный» универсал Touring, можно поставить крест, пишет портал Motor.ru.

Как рассказал в интервью изданию Car глава подразделения BMW М Маркус Флаш, в быстрых и мощных универсалах просто больше нет смысла – их вполне успешно вытеснили кроссоверы, которые и практичнее легковых «эмок», и ездят ничуть не хуже. По словам Флаша, в некоторых странах Европы может и нашлось бы несколько фанатов, желающих купить универсал М3, но их слишком мало для того, чтобы проект хотя бы окупился, не говоря уже о стабильной прибыли.

Глава BMW M уверяет, что «горячие» кроссоверы гораздо более перспективны на глобальном рынке и имеют куда больше потенциала, чем универсалы – именно поэтому в линейке подразделения появляются такие модели, как X3 M, X4 M, X5 M и X6 M. «В случае с Х3 М мы разрабатывали не М-версию X3, а М3 в кузове кроссовера. Если вы живете в горах, любите кататься на велосипеде или сноуборде, или же вам приходится возить с собой много вещей, то с этим, конечно, можно справиться при помощи BMW M3, но с кроссовером будет все же намного проще», – считает Флаш.

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