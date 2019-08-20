Воронежский «Автоград плюс» стал дилером Jeep и Chrysler

Официальный дилер Jaguar и Land Rover в Воронеже ООО «Автоград плюс» открыл новый дилерский центр марок Jeep и Chrysler. Об этом порталу «Абирег» рассказал генеральный директор компании Владислав Гиткис, отметив, что автосалон станет единственным официальным дилером Jeep и Chrysler в Черноземье. Ранее дилером этих марок был «Мотор ленд», который 31 августа завершил сотрудничество с компанией FCA Russia.

Официальное открытие центра «Автограда» состоялось 28 августа. «Мы были официальными дилерами Ford, который уходит с российского рынка. Поэтому мы сделали апгрейд. Планируем продавать порядка 80 автомобилей в год», – рассказал Владислав Гиткис.

По его словам, сервисный центр Jeep и Chrysler будет осуществлять полное гарантийное, послегарантийное обслуживание и ремонт автомобилей, в том числе компьютерную диагностику, малярные и кузовные работы, тюнинг. Также клиенты смогут воспользоваться услугами Trade-in, кредитными и лизинговыми программами.

Владислав Гиткис также отметил, что компания в ближайшее время планирует представить еще несколько марок. «Это один из шагов нашего развития. В этом году запланировано открытие и других марок, каких – мы расскажем позже. Это концептуальное решение – заниматься американскими машинами, потому что один Jeep не совсем интересен. А когда мы создадим в одном месте комплекс американских брендов, будет уже интересно», – поделился он.

ООО «Автоград плюс» зарегистрировано в 2005 году, является единственным в Воронеже официальным дилером автомобилей марки Jaguar и Land Rover.

Полный список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто».