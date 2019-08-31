Японский авторынок в августе вырос на 1%

сегодня, 13:08 298 0

Японский авторынок в августе вырос на 1%

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев
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Японский авторынок в августе увеличился на 0,8% до 201903 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за восемь месяцев 2019 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца осталась на прошлогоднем уровне и составила 1 млн 956 тыс. 355 машин (+0,5%).

Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи выросли на 2,3% до 96013 автомобилей. Второе место по объему продаж занимает Honda с показателем 26777 машин, что на 14,5% больше по сравнению с прошлым годом. Замыкает тройку лидеров Nissan, реализовавший 21313 автомобилей (-14,9%).

Сколько сейчас может стоить трехлетняя Toyota (или другой автомобиль с пробегом), можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: япония автомобильные рынки мировые рынки

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