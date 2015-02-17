JAC привезет в Россию два новых кроссовера

Компания JAC Motors в 2020 году планирует расширить российскую линейку до пяти моделей. К «паркетникам» S3 и S5, а также пикапам T6, присоединятся еще два кроссовера.

Как сообщили порталу «Китайские автомобили» в пресс-службе «Джак автомобиль», речь идет о кроссоверах JAC S4 и JAC S7. Причем первым до нашей страны должен добраться среднеразмерный S7, который уже проходит сертификацию и ближайшем будущем планируется начать его производство на казахстанском заводе «СарыаркаАвтоПром». О планах по выпуску JAC S4 информации пока нет.

Отметим, что S7 – флагман модельного ряда JAC. Длина кроссовера состааляет 4800 мм, колесная база – 2800 мм. В Китае машина получила турбированные моторы объемом 1.5 и 2.0 л, которые работают в паре с 6-ступенчатой «механикой» или 6-диапазонным «роботом» с двойным сцеплением. Поскольку автомобиль будет локализован, можно предположить иное оснащение версий для российского рынка.

Напомним, в настоящее время JAC Motors предлагает в России три модели казахстанской сборки – кроссоверы S3 и S5, а также новый пикап T6, который поступил в продажу с 1 сентября. Новинка представлена на российском рынке в двух комплектациях по цене от 1 млн 299 тыс. рублей до 1 млн 499 тыс. рублей. Как заявил генеральный директор «Джак автомобиль» г-н Юй Ян, в компании рассчитывают, что в ближайшей перспективе новая модель займет 5-10% рынка в сегменте рамных пикапов.

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