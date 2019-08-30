«Соллерс» в 1 полугодии получил 136 млн рублей чистого убытка по МСФО

Группа «Соллерс» по итогам первого полугодия 2019 года получила чистый убыток по МСФО в сумме 136 млн рублей против 443 млн рублей прибыли годом ранее. Как отмечают в компании, это обусловлено разовыми факторами, в том числе переоценкой финансового инструмента. Выручка компании в отчетный период выросла на 6,9% до 15,1 млрд рублей, сообщает пресс-служба «Соллерс».

Показатель EBITDA по итогам шести месяцев 2019 года возрос на 54,8% и составил 1,82 млрд рублей. Операционная прибыль компании увеличилась до 1,09 млрд рублей против 416 млн рублей годом ранее. Чистый долг группы «Соллерс» при этом составил 3,8 млрд рублей против 3,7 млрд рублей на 31 декабря 2018 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Группа «Соллерс», которая представляет бренды УАЗ и SsangYong, по итогам первого полугодия 2019 года реализовала в России 16794 автомобиля (-4,6%). В результате доля «Соллерс» на российском рынке составила 2,0% против 2,1% годом ранее, согласно данным АЕБ.

«Несмотря на негативный тренд на российском автомобильном рынке, развитие продуктовой линейки нашего ключевого бренда УАЗ и изменение структуры продаж обеспечили группе «Соллерс» рост выручки по итогам первого полугодия 2019 года, а реализация программы оптимизации затрат позволила улучшить операционную прибыль компании. Во втором полугодии «Соллерс» продолжит укреплять свои позиции за счет вывода на рынок новых продуктов и активного развития совместных предприятий», – заявил генеральный директор «Соллерс» Николай Соболев.

Напомним, ранее Ульяновский автозавод вывел на рынок новые модификации и спецверсии автомобилей семейств «Патриот» и «Профи», а также классического коммерческого ряда. В ближайшее время стартует серийное производство внедорожников УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач. Компания также продолжает работу по созданию и запуску в производство перспективной платформы.

С 1 июля 2019 года начало операционную деятельность обновленное СП Ford Sollers, контролирующим акционером которого стало ПАО «Соллерс» (51%). Предприятие продолжает укреплять позиции в сегменте LCV с моделью Ford Transit и широкой линейкой версий специального и социального назначения на ее базе. По итогам первого полугодия 2019 года продажи легких коммерческих автомобилей Ford Transit на российском рынке выросли на 5% и составили 5082 единиц. Таким образом, модель сохраняет лидерство в сегменте коммерческих моделей грузоподъемностью до 2 тонн, где доля Ford Transit в отчетный период составила 67%. В настоящее время на заводе идет подготовка к запуску в производство обновленной версии Ford Transit.

Ранее компания «Соллерс» также подписала СПИК с Минпромторгом РФ для развития производства автомобилей УАЗ и Ford Transit. Проект предусматривает вывод на рынок нового модельного ряда УАЗ на базе единой платформы, развитие новых технологий, включая газомоторные автомобили, встроенные телематические системы и сервисы «подключенных автомобилей», а также системы ADAS.

СП Mazda Sollers в июне приступило к серийному производству двигателей Mazda SkyActiv-G на заводе во Владивостоке. Весь объем произведенных двигателей отгружается в Японию для нужд автомобильных предприятий Mazda Motor Corporation. В планах СП – нарастить объемы производства, углубить локализацию двигателей и увеличить количество технологических операций по обработке базовых компонентов двигателей.

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