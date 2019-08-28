Продажи новых люксовых автомобилей в РФ сократились на 5%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых автомобилей сегмента Luxury за 7 месяцев 2019 года составил 774 единицы. Это на 5% меньше, чем год назад.

При этом больше половины марок, которые мы традиционно относим к люксовому сегменту, показали рост: Lamborghini (+283% до 88 шт.), Rolls-Royce (+92% до 94 шт.), Bentley (+38% до 204 шт.), Ferrari (+5% до 20 шт.). Соответственно, оставшиеся бренды ушли «в минус»: Maserati (-44% до 76 шт.), Mercedes-Benz Maybach S-Class (-34% до 284 шт.), Aston Martin (-27% до 8 шт.).

Несмотря на существенное падение продаж, Mercedes-Benz Maybach S-Class остается самой популярной моделью в сегменте Luxury. Так, по итогам января – июля на ее долю пришлось около 37% данного рынка. В тройку лидеров здесь попадают и две модели Bentley – Continental GT (109 шт.; рост в 9 раз) и Bentayga (87 шт.; -28%).

Свыше половины (55%) новых люксовых машин за отчетный период приобрели жители Москвы, что эквивалентно 422 единицам. Еще 82 роскошных автомобиля встали на учет в Московской области. Санкт-Петербург добавил к своему люксовому парку 73 машины. Из нестоличных регионов в любви к дорогим автомобилям отличился Краснодарский край: здесь было приобретено 32 таких экземпляра. Замкнула пятерку лидеров среди субъектов РФ Свердловская область (18 шт.).

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