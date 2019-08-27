ТОП-5 самых популярных моделей SUV в мире

В первом полугодии 2019 года во всех странах мира было суммарно реализовано 441,6 тыс. новых кроссоверов Toyota RAV4, что на 8,4% больше, чем год назад. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные портала focus2move, эта модель остается мировым лидером сегмента SUV.

На второе место в этом рейтинге поднялся Honda CR-V: с января по июнь показатель продаж этого кроссовера составил 381,5 тыс. экземпляров (+15,5%). При этом на третью позицию опустился Volkswagen Tiguan (370,7 тыс. шт.; -10,7%).

Четвертую строчку сохранил за собой Hyundai Tucson (255 тыс. шт.; -10,3%), а замкнул пятерку лидеров KIA Sportage (243,4 тыс. шт.; +1,8%), которому удалось вытеснить оттуда Nissan Qashqai.

О том, какие еще модели входят в число самых популярных на мировом рынке, можно узнать в разделе «Аналитика». А вот рассчитать их актуальную стоимость всего за 1 минуту можно с помощью калькулятора «Оценка авто».