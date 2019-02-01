ТОП-10 самых продаваемых седанов в Санкт-Петербурге

сегодня, 17:04 698 0

ТОП-10 самых продаваемых седанов в Санкт-Петербурге

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 7 месяцев 2019 года жители Санкт-Петербурга стали обладателями 15 тыс. новых легковых автомобилей с типом кузова «седан». Это на 13% меньше, чем за тот же период годичной давности.

Самым популярным седаном на рынке Северной столицы является Hyundai Solaris, предпочтения которому в январе – июле отдали 2770 петербуржцев – на 7% меньше, чем год назад. Немного отстает от лидера Volkswagen Polo, который, напомним, первенствует в Москве. За отчетный период модель немецкого бренда разошлась в Питере тиражом в 2515 экземпляров, показав падение на 20%. Замкнул же первую тройку седан KIA Rio с результатом 1442 единицы (-16%).

Четвертое место в рейтинге занимает еще одна модель корейского бренда – бизнес-седан KIA Optima (1164 шт.; +70%), пятое – Renault Logan (963 шт.; +13%). Кроме них, в ТОП-10 самых продаваемых в Санкт-Петербурге новых легковых автомобилей в кузове «седан» попали: Toyota Camry (822 шт.; -2%), LADA Vesta (788 шт.; -16%), LADA Granta (515 шт.; -20%), KIA Cerato (412 шт.; +67%) и BMW 5-Series (391 шт.; -8%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», на долю седанов приходится более четверти (26%) петербургского авторынка.

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, источник: АВТОСТАТ

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