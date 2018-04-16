Porsche отзывает в России более 100 автомобилей из-за проблем с подушками безопасности

Компания «Порше Руссланд» объявила об отзыве 138 автомобилей Porsche Cayman / Boxster (тип 981), Porsche 718 Cayman / 718 Boxster (тип 982), Porsche Panamera (тип 970), Porsche 911 (тип 991), реализованных с июля 2015-го по май 2017 года. Причиной отзыва является вероятность того, что на автомобилях установлен блок управления Airbag с конденсатором электропитания, не отвечающим высоким стандартам качества Porsche, сообщает пресс-служба Росстандарта.

В настоящее время диагностировать состояние конденсатора невозможно, и в случае возникновения его неисправности соответствующее предупредительное сообщение может не быть отображено на дисплее комбинации приборов. Неисправный конденсатор может послужить причиной непредвиденной активации подушек безопасности и/или преднатяжителей ремней безопасности, либо может предотвратить их активацию в случае дорожно-транспортного происшествия. На автомобилях будет обновлено программное обеспечение блока управления Airbag для обеспечения возможности обнаружения неисправного конденсатора в ходе диагностики и своевременной активации предупредительного индикатора подушек безопасности. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в июле компания «Порше Руссланд» объявила об отзыве 3 автомобилей Porsche 718 Cayman, 911, реализованных в марте - апреле 2018 года. Причиной отзыва стало существующая вероятность того, что крепление датчиков боковых подушек безопасности к порогам на транспортных средствах было выполнено ненадлежащим образом. Это может привести к снижению защитной функции системы пассивной безопасности при дорожно-транспортных происшествиях, в которых она задействуется. На автомобилях должны быть проверены датчики боковых подушек безопасности и, при необходимости, выполнено их крепление заново.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2019 года российские дилеры Porsche реализовали 3107 автомобилей – на 22% больше, чем годом ранее. Бестселлером Porsche на российском рынке остается спортивный внедорожник Porsche Cayenne. Второе место в модельном ряду Porsche занял компактный спортивный внедорожник Macan.

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