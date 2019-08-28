Стало известно российское название кроссовера Geely SX11

Кроссовер Geely SX11 будет представлен в России как Coolray. Такое название в компании будут использовать для некоторых экспортных рынков, в том числе и российского. Информацию об этом "Российской газете" подтвердил источник в отрасли.

Между тем появившаяся в СМИ информация о выходе автомобиля на российский рынок в конце 2019 года пока не подтверждается. Официально в представительстве компании эту тему не комментируют. А информированный источник портала "Китайские автомобили" утверждает, что в ноябре на SX11 или Coolray только получат ОТТС, а старт продаж зависит от сроков поставок машин из Китая. И в том, что это произойдет оперативно, есть большие сомнения.

Кстати, это обстоятельство автоматически означает, что новинку для российского рынка не будут выпускать на заводе "БелДжи" в Белоруссии, по крайней мере, на первом этапе. В то же время ранее руководители этого предприятия заявляли, что до конца 2019 года организуют сборку пробных партий SX11 и седанов GT нового поколения - крупноузловым методом и исключительно для изучения спроса.

Производство SX11 по полному циклу пока невозможно, поскольку на заводе "БелДжи" есть всего три линии конвейера. Сейчас они заняты кроссоверами Atlas и Emgrand X7, а также седанами Emgrand 7. По идее Coolray мог бы занять место X7, но пока эта модель считается в Белоруссии едва ли не "народной". Тогда как цены на новинку будут начинаться, по слухам, с отметки 1,35 млн российских рублей.

В Китае Geely SX11 предлагается с 3-цилиндровым турбированным мотором 1.5 мощностью 177 л.с. (255 Нм) и 7-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями. Автомобиль построен на созданной в сотрудничестве с Volvo модульной платформе BMA.

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Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2019 года российские дилеры Geely реализовали 4822 автомобиля, что в 3,8 раза больше по сравнению с прошлым годом. Безусловным бестселлером Geely в России остается кроссовер Geely Atlas, который в конце февраля получил самую мощную и динамичную версию с 1,8-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом. Компания Geely планирует и дальше укреплять свои позиции на российском рынке благодаря выводу сразу нескольких новинок – Geely GS, Geely Coolray (SX11) и премиальный кроссовер-купе Geely FY-11.