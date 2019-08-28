Минимальная цена внедорожника LADA 4x4 за два года выросла на 48 тыс. рублей

Эксперты сайта «Цена Авто» составили график изменения цен* на внедорожник LADA 4x4 за последние два года (начиная с августа 2017-го) и выяснили, что за это время минимальная цена модели выросла на 48 тыс. рублей, а максимальная – снизилась на 2 тыс. рублей.

Сегодня стоимость 3-дверной LADA 4x4 в начальной комплектации Standard составляет 523 900 рублей. Топовая версия Black Edition предлагается за 579 900 рублей. Помимо классического 3-дверного внедорожника, на рынке присутствует его 5-дверная версия, а также модификации Bronto и Urban в 3-дверном и 5-дверном исполнениях.

Сколько сейчас может стоить LADA 4x4 (или другой автомобиль) с пробегом, можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.