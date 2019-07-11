Счетная палата предложила изменить механизм начисления транспортного налога

Счетная палата РФ, отчитываясь по результатам проверки, связанной с налоговыми сборами с физических лиц в территориальные бюджеты, предложила новый механизм взимания транспортного налога.

Напомним, в настоящее время при сборе транспортного налога в нашей стране применяется повышающий коэффициент в отношении дорогостоящих автомобилей (стоимостью свыше 3 млн рублей). Этот список ежегодно составляется Минпромторгом РФ. Сейчас Счетная палата предложила правительству страны поручить министерствам и ведомствам "рассмотреть вопрос о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ в части корректировки параметров, определяющих применение повышающих коэффициентов к легковым автотранспортным средствам в зависимости от их мощности и иных неотъемлемых характеристик, а не от стоимости автотранспортных средств".

В бюллетене, выпущенном по результатам проверки, приводится целый ряд цифр и фактов, обосновывающих позицию контролирующего органа. Так, например, взяв для наглядности цифры по налогам с физических лиц в Смоленской и Ивановской областей, Счетная палата пояснила, что нынешний уровень поступлений россиянами имущественных налогов (земельный налог, налог на имущество физических лиц, транспортный налог) недостаточен. При этом отметила, что транспортный налог в укзаанных регионах составляет подавляющую долю поступлений в консолидированный бюджет: в Смоленской области доля транспортного налога - 65%, в Ивановской - 60%.

Далее чиновники продемонстрировали картину ухудшения собираемости налогов (в сравнении по 2018 и 2017 годам). Кроме того, в отношении транспортного налога вспомнили ошибки в перечне дорогостоящих автомобилей. Этот список ежегодно составляется Минпромторгом РФ, при этом, как говорится в документе, "значительное количество дорогостоящих легковых транспортных средств в них не учтено". Так, например, легковые транспортные средства Tesla Motors Model S, Mercedes-Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine L, Mercedes-Benz S 63 AMG 4MATIC, Mercedes-AMG GLE 63, Jeep Grand Cherokee SRT8, BMW X6M50D, Porsche Cayman GТ4 в отдельных периодах или в ряде периодов в перечнях отсутствуют. Соответственно при начислении транспортного налога к ним не применялся повышающий коэффициент, а значит, территориальные бюджеты только по этой причине уже недополучили значительные средства от налогоплательщиков.

Что касается привязки транспортного налога к мощности автомобиля, в качестве аргумента "за" выступает то, что мощность автомобиля является неотъемлемым и неизменным элементом его характеристики, а ее показатель уже включен в автоматизированную информационную систему налоговых органов "Налог-3" для расчета транспортного налога. В свою очередь привязка не к мощности автомобиля, а к его цене "усложняет процесс администрирования транспортного налога, а также приводит к спорным ситуациям". Причем, чиновники уже посчитали, что из дорогостоящих машин, по которым транспортный налог исчисляется с повышающим коэффициентом, в Ивановской области более 75% указанных автомобилей имеют мощность двигателя выше 200 л.с., в Смоленской области – более 83 %.