Корейские марки наращивают долю на рынке автомобилей с пробегом

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка легковых автомобилей с пробегом корейских брендов в России по итогам 7 месяцев 2019 года составил 368,3 тыс. единиц. Это на 4,5% больше результата годичной давности.

Как отмечают эксперты агентства, рост перепродаж «корейцев» происходит на фоне небольшого снижения рынка автомобилей с пробегом в нашей стране. Таким образом, за год доля корейских марок на «вторичке» выросла с 11,7% до 12,3%. Иными словами, уже каждый восьмой перепродаваемый легковой автомобиль в нашей стране является корейским.

Прежде всего, это связано с массовым появлением на вторичном рынке таких моделей, как Hyundai Solaris и KIA Rio, которые уже не первый год входят в число лидеров по продажам новых автомобилей, а теперь у многих из них происходит смена владельца. Так, в январе – июле нынешнего года перепродажи «Солярисов» выросли на 10,7%, а «Рио» – на 16,7%.

Также стоит отметить, что по суммарным объемам вторичного рынка «корейцы» пока уступают японским, российским и немецким брендам. Но при этом их перепродажи растут сильнее, чем у «японцев» (+0,1%), а вот у немецких и отечественных марок они даже падают (-0,4% и -3,9% соответственно).

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