«Автомир» стал официальным дилером Haval в Ярославле

Компания «Автомир» стала официальным дилером Haval в Ярославле. Бренд занял 700 кв. м в современном мультимарочном комплексе. В шоу-руме представлены как новинки Haval, так и бестселлеры марки, сообщает пресс-служба «Автомира».

В сервисной зоне площадью 310 кв. м расположены один пост приемки и четыре для диагностики и ремонта. Пропускная способность: 13 - 15 автомобилей в день. Для клиентов предоставлен весь комплекс сопроводительных услуг: от оформления кредитных и страховых программ до послегарантийного обслуживания и trade-in.

«Дилерский центр начал работу во временном формате и до 1 января он будет приведен к стандартам марки. Мы планируем постепенное расширение бизнеса, в том числе и в Москве. Ориентировочно продажи в Ярославле составят до 25 автомобилей в месяц в 2020 году. Высокие стандарты обслуживания, сертифицированный персонал позволят нам внести свой вклад в развитие бренда в России», – говорит руководитель управления развития и эксплуатации Никита Барский.

Всего в России действует 61 дилерский центр Haval и 3 авторизованных сервисных центра марки. В планах производителя – 80 центров по стране к 2021 году и продажи на уровне 100 тыс. автомобилей в год к 2025 году.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле российские дилеры Haval реализовали 1180 автомобилей, что в 4,6 раза больше по сравнению с прошлым годом. Это стало новым рекордным показателем месячных продаж за семилетнюю историю Haval на российском рынке. По итогам семи месяцев 2019 года в России было продано 4672 кроссоверов и внедорожников марки (рост в 3,3 раза).

На сегодняшний день модельная линейка Haval в России представлена компактным кроссовером H2, среднеразмерным кроссовером Н6, полноразмерным рамным внедорожником Н9 и новым кроссовером Haval F7, потенциальным бестселлером марки. В ближайшем будущем в России также планируется наладить выпуск еще одной новинки – молодежного кроссовера в кузове купе Haval F7x.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».