Ford Sollers поставит в Татарстан 187 автомобилей скорой помощи

Компания Ford Sollers поставит 187 автомобилей скорой медицинской помощи Министерству здравоохранения Республики Татарстан. Из них 171 автомобиль – класса «В» и 16 автомобилей класса «С». Торжественная церемония передачи первой партии автомобилей в количестве 75 единиц состоялась в Казани, остальные автомобили будут отгружены до конца сентября, сообщает пресс-служба Ford Sollers.

Закупка автомобилей скорой помощи на базе Ford Transit состоялась в рамках программы обновления парка Республики Татарстан. Автомобили будут распределены по городам и районным центрам республики.

Автомобили скорой медицинской помощи на базе Ford Transit оснащены современным реанимационным оборудованием ведущих мировых и российских производителей. В комплектацию входят аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор-монитор, электрокардиограф с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ, монитор параметров пациента, аппарат ЭКГ с возможностью дистанционной передачи данных, тележка-каталка для транспортировки пациентов и другое оборудование в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения РФ. Высокотехнологичное оснащение автомобилей дополняют система спутниковой навигации ГЛОНАСС и планшетные ПК. В данных автомобилях созданы все условия для проведения реанимации и интенсивной терапии.

Все переданные автомобили произведены в России на заводе Ford Sollers в Елабуге на базе переднеприводных Ford Transit со средней и длинной базой, дизельным двигателем Duratorq TDCi объемом 2,2 л (125 л.с.) и 6-ступенчатой МКПП. В стандартное оснащение входят гидроусилитель руля, противотуманные фары, ABS, электронная система курсовой устойчивости, система помощи при трогании в гору, система помощи при экстренном торможении, подушка безопасности водителя. На кузов автомобиля предоставляется 12-летняя гарантия от сквозной коррозии.

На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает более 55 различных вариантов моделей транспорта специального и социального назначения.

Напомним, производство Ford Transit налажено на заводе Ford Sollers в Елабуге по технологии полного цикла. В настоящее время на предприятии идет подготовка к производству обновленной версии Ford Transit. Изменения затронут части интерьера, цветовую палитру деталей экстерьера и отделки салона, а также пройдет модернизация отдельных элементов и дополнительное усиление кузова. Обновленные автомобили сойдут с конвейера завода в Елабуге уже в сентябре этого года.

Как сообщалось ранее, в планах совместного предприятия Ford Sollers увеличить объемы производства, что позволит Ford Transit не только сохранить позицию лидера среди иностранных моделей LCV на российском рынке, но и увеличить долю в сегменте.

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за семь месяцев 2019 года регистрации легких коммерческих автомобилей Ford Transit на российском рынке выросли на 15,4% и составили 6119 единиц. Таким образом, Ford Transit остается самой продаваемой иностранной моделью в сегменте легкого коммерческого транспорта в России.