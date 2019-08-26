В Казахстане числится более 4,5 млн транспортных средств

По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в Казахстане на учет поставлено 4 млн 566 тыс. транспортных средств всех типов и прицепов. Среди них – 3 млн 756 тыс. единиц (или 82,2% от общего автопарка) составляют легковые автомобили; 446,5 тыс. грузовиков; 241,3 тыс. прицепов и полуприцепов; 63,1 тыс. единиц мототехники и 59,5 тыс. автобусов, сообщает пресс-служба АКАБ.

Чуть больше половины от общего числа приходится на технику в возрасте старше 20 лет – 2 млн 485 тыс. единиц. От 10 до 20 лет – 959,3 тыс. машин. Еще около миллиона – это автомобили возрастом от 3 до 10 лет (918,3 тыс. шт.), до 3 лет – 176,7 тыс. единиц.

Самыми многочисленными среди легковых автомобилей (включая легкую коммерческую технику) на территории Казахстана остаются автомобили ВАЗ/LADA (758 тыс. шт.). Более 40% этих автомобилей являются наследием СССР – все они возрастом старше 20 лет. Более популярная в современном Казахстане Toyota насчитывается в количестве 487,5 тыс. машин. Также на дорогах страны присутствует более миллиона автомобилей, пригнанных за первое десятилетие независимости из Германии. Самый популярный немецкий бренд – Volkswagen, более 294 тыс. автомобилей этой марки насчитывается в автопарке республики. Далее Audi – 224 тыс. экземпляров и Mercedes-Benz – более 190 тыс. легковых машин.

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