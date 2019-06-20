Рынок автомобилей с пробегом в Казани остался на уровне прошлого года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе – июле 2019 года в Казани было перепродано 20 736 легковых автомобилей, что практически соответсвует (-0,1%) результату годичной давности.

Как и в большинстве других городов-миллионников, лидером среди марок здесь стала отечественная LADA – на ее долю пришлось чуть более 20% от всего объема вторичного рынка Казани. На втором месте, с большим отставанием, находится корейский бренд KIA с долей 8,9%. Третью строчку занимает еще один корейский бренд – Hyundai (6,6%).

Около 5,5% вторичного рынка приходится на американский Chevrolet и почти 5% – на французский Renault. Таким образом, этим пяти маркам принадлежит свыше 46% казанского рынка автомобилей с пробегом.

О том, какие модели чаще других выбирали жители Казани в январе-июле текущего года, можно узнать здесь.

