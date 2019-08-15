КАМАЗ в 1 полугодии получил 3 млрд рублей чистого убытка по МСФО

Группа «КАМАЗ» по итогам первого полугодия 2019 года получила чистый убыток по МСФО в размере 3 млрд рублей против чистой прибыли в 1,6 млрд рублей годом ранее. Как отмечают на предприятии, сказываются непростая ситуация на российском рынке тяжелых грузовиков, который идет в тренде мировых рынков тяжелой автотехники, и рост финансовой нагрузки в условиях реализации крупных инвестиционных проектов. Снижение рынка обусловлено сокращением коммерческих грузоперевозок, замедлением темпов роста инвестиций в основной капитал, низкой активностью в строительстве, в том числе жилищном, уменьшением государственной поддержки спроса, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Консолидированная выручка Группы «КАМАЗ» в отчетный период составила 78 млрд рублей: основной рост показали сегмент пассажирского транспорта и финансового лизинга. Выручка от реализации автобусов, прицепов и спецтехники увеличилась на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 7 млрд 729 млн рублей. Доход группы от продажи автотехники на условиях финансового лизинга составил 1 млрд 545 млн рублей, что на 51% превышает показатели первого полугодия 2018 года. Выручка от реализации автомобилей получена в сумме 42 млрд 154 млн рублей, что на 10% ниже показателя годичной давности. В целом, показатель консолидированной выручки группы остался на уровне прошлого года.

Группа «КАМАЗ» продолжает реализацию крупного инвестиционного проекта «Развитие модельного ряда автомобилей «КАМАЗ» и модернизация мощностей для его производства», что связано с привлечением больших объемов финансирования. Существенная часть средств была направлены на подготовку к выводу на рынок нового поколения автомобилей К5: для реализации этой цели завершается реинжиниринг основных производственных площадок компании.

Как сообщалось ранее, на развитие модельного ряда и модернизацию производственных мощностей в 2019 году запланировано направить свыше 15 млрд рублей. Так, во втором полугодии состоится старт серийного выпуска новейшего магистрального грузовика премиум-сегмента КАМАЗ-54901 с принципиально новой кабиной. Основная область применения этого седельного тягача – буксировка полуприцепов по дорогам различного назначения, имеющим твердое покрытие. В стандартную комплектацию KAMAЗ-54901 входит улучшенная комфортабельная кабина шириной 2500 мм с ровным полом, новый рядный двигатель KAMAЗ Р6 мощностью 450 л.с. и 12-ступенчатая автоматизированная коробка передач. Также среди особенностей новинки можно отметить увеличенный до 1400 литров запас топлива, межсервисный интервал до 120 тысяч км, контроль нагрузки на ведущий мост. Техническое состояние автомобиля и его местоположение можно отслеживать через систему спутникового мониторинга и контроля эксплуатации транспортных средств ИТИС-KAMAЗ.

Напомним, бизнес-план КАМАЗа на 2019 год предусматривает реализацию 39 тыс. грузовых автомобилей, из них 33 тысячи на российском рынке и 6 тысяч на зарубежных рынках.