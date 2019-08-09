Новый Volkswagen Golf вышел на последний этап испытаний

Компания Volkswagen продолжает испытания закамуфлированных версий нового Golf, мировая премьера которого состоится осенью 2019 года. Модель восьмого поколения получит свежий дизайн и предложит широкий набор электрифицированных систем приводов, цифровых технологий, систем автоматизированного управления и онлайн сервисов, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Под камуфляжем в черно-белую полоску можно определить пятидверную модель Golf, но эта защита все-таки маскирует отличительные элементы нового дизайна. «Пока мы не намерены раскрывать все дизайнерские особенности нового Golf, но, тем не менее, элегантность пропорций очевидна», – отметил шеф-дизайнер марки Volkswagen Клаус Бишофф.

Напомним, в прошлом году состоялось возвращение хэтчбека Golf на российский рынок. По итогам семи месяцев 2019 года выбор в пользу этой модели сделали 779 клиентов. В настоящее время стоимость Volkswagen Golf начинается от 1 млн 429 тыс. 900 рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в конце марта модели Volkswagen Golf исполнилось 45 лет. Первый экземпляр модели, которая впоследствии стала бестселлером марки, был выпущен 29 марта 1974 года на заводе Volkswagen в Вольфсбурге. С момента запуска производства покупатели из разных стран мира заказывают новый Golf каждую 41 секунду – ежедневно и без перерыва. Таким образом, среднегодовой объем продаж составляет около 780 тыс. автомобилей в год. А общий объем продаж Volkswagen Golf достигает 35 млн машин. Компактный Golf остается ключевым продуктом марки на мировом рынке. Благодаря современной ходовой части, информационно-развлекательным и операционным системам, а также системам помощи водителю он продолжит играть решающую для Volkswagen роль.